Fluminense avança em preparação para duelo pela Sul-Americana

O Fluminense chega em bom momento para o duelo. No último sábado, a equipe carioca recebeu o Sport, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 13 pontos, na quinta colocação do Brasileirão.

Na Sul-Americana, o Fluminense também aparece como um dos destaques. Líder do Grupo F, com sete somados e invicto (duas vitórias e um empate), a equipe busca aumentar sua vantagem de pontos em relação ao Once Caldas (6), que aparece na vice-liderança, e uma vitória fora de casa seria o ideal.