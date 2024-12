Bayern de Munique anuncia Copa Beckenbauer no aniversário de 125 anos do clube

?? ????????? ?? ????? ?????? ??

Como parte do aniversário de 125 anos do clube, vamos realizar um torneio de lendas no dia 17 de março de 2025: a "Copa Beckenbauer". ???

"Eu estou muito orgulhoso de fazer parte do time de lendas do Bayern pela primeria vez neste evento especial. Nós estamos ansiosos para o torneio com esse clubes, e eu espero encontrar um ou dois rostos familiares da época em que jogava grandes jogos - nos quais Franz Beckenbauer geralmente cruzava seus dedos nas arquibancadas. Nunca esqueceremos dele. Como um cidadão de Munique, ele sempre foi alguém que me inspirou de uma forma especial", afirmou o ex-lateral e capitão do Bayern.

Toda a renda do torneio será destinada à Fundação Franz Beckenbauer. Pelo Bayern, o ex-zagueiro conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e três vezes a Liga dos Campeões, além de ter vencido a Copa do Mundo de 1974. Como técnico, levantou uma Bundesliga com o clube bávaro e outra Copa do Mundo, em 1990, com a seleção da Alemanha. Ele faleceu em 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos.