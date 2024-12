Líder, Sada Cruzeiro ganha do Goiás sem sustos pela Superliga masculina

Neste domingo, pela Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0. O duelo, que ocorreu no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Minas Gerais, teve as parciais de 25/21, 25/22 e 25/21.

Este foi o primeiro encontro do time com sua torcida após a conquista do quinto título no Mundial de Clubes, no último domingo, em Uberlândia (MG). Além disso, os torcedores presentes poderam ver de perto a taça, que foi exposta no ginásio.

Com o triunfo, o Sada Cruzeiro, agora com 10 vitórias e uma derrota apenas, chegou aos 29 pontos e se manteve na liderança da Superliga. Por sua vez, o Goiás, derrotado, seguiu em má fase na competição e estacionou na 11ª colocação, que abre a zona de rebaixamento, com oito unidades conquistadas.