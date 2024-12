Libertadores: Corinthians defenderá tabu contra Universidad Central-VEN; confira

O Timão voltará a enfrentar um clube venezuelano depois de mais de cinco anos. O último duelo ocorreu em maio de 2019, contra o Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela Conmebol, mas a tendência é que o Corinthians encare o Universidad Central na Venezuela no dia 19 de fevereiro e jogue a volta na Neo Química Arena no dia 26. Quem levar a melhor na eliminatória, garante vaga na terceira fase, último passo antes da fase de grupos.

Veja confrontos do Corinthians contra venezuelanos:

Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana de 2019)



Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara (Copa Sul-Americana de 2019)



Deportivo Lara 2 x 7 Corinthians (Copa Libertadores de 2018)