Corinthians fecha novo patrocínio do sub-20 para 2025

"O patrocínio da Perfil Líder ao Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior representa nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e da juventude. Associar nossa marca a um dos maiores times do mundo é uma excelente oportunidade para fortalecer a imagem da Perfil Líder como líder no segmento, parceria que reflete nosso compromisso com a excelência e liderança, valores que compartilhamos tanto no mercado quanto no futebol", afirmou Júnior Araújo, CEO da Perfil Líder.

A estreia do Corinthians na Copinha está marcada para o dia 4 de janeiro. O Timão enfrentará o Gazin Porto Velho, de Rondônia, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Santo André e Rio Branco também fazem parte do grupo 27.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em cinco grupos com quatro times cada, em que os líderes de cada chave e os três melhores segundo colocados avançam para o mata-mata. A partir de então, serão confrontos eliminatórios únicos para decidir o campeão.