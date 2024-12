Veja raio-x dos gols de Yuri Alberto pelo Corinthians em 2024

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi o artilheiro do país na temporada de 2024, com 31 gols marcados. O camisa 9 também foi o máximo goleador do Campeonato Brasileiro, com 15 bolas nas redes, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

A Gazeta Esportiva, levando em conta o ano de 2024, separou um raio-x com os detalhes dos gols anotados pelo atacante do Timão, que já afirmou que seguirá no clube na próxima temporada.

Dos 31 gols anotados por Yuri, 17 foram com a perna direita, a dominante. Chama atenção, mesmo assim, o total de gols anotados com a perna "ruim", a esquerda: nove. O jogador ainda foi às redes de cabeça em cinco oportunidades.