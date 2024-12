Grêmio vence Athletico-PR e fica perto da final da Ladies Cup

Já no segundo tempo, aos 27, o Grêmio chegou ao terceiro gol no jogo. Gisele aproveitou chutão da goleira Vivi, ganhou da marcação e bateu. A bola esbarrou na arqueira do Athletico-PR e foi lentamente em direção ao gol. A zagueira Júlia Mendonça tentou afastar, mas não conseguiu evitar o tento gremista.

Sport e River Plate empatam sem gols

Mais cedo no Canindé, o Sport empatou sem gols com o River Plate. O empate foi o segundo de ambos os times, que chegam na última rodada com chances de classificação à final. O time pernambucano ocupa a terceira posição do Grupo B, com dois pontos, mesma pontuação do River Plate, segundo colocado.