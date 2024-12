Gabriel Jesus garante foco no Arsenal, mas cita possibilidade de retorno ao Palmeiras: "Quem sabe um dia"

Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, foi destaque na equipe inglesa na noite desta quarta-feira. O atleta de 27 anos marcou os três gols do time na vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Após a partida, o brasileiro foi questionado sobre um possível retorno ao Palmeiras, clube pelo qual foi revelado.

Com a equipe palmeirense em busca de um centroavante no mercado, surge o nome de Gabriel Jesus entre os especulados. Em outubro, o Verdão buscou informações do atacante com o Arsenal, que barrou sua saída. O atacante, apesar de não descartar um retorno ao Alviverde, deixou claro que, no momento, seu foco está no time inglês.

"As especulações mexem um pouco por ser Palmeiras. Todos do clube sabem do meu carinho, do meu amor pelo Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal, tenho que vestir a camisa, respeitar. Quem sabe um dia (volto). Já deixei bem claro todas as vezes que falei, meu desejo é um dia voltar ao Palmeiras. Estou trabalhando e meu foco é total aqui (no Arsenal)", disse à ESPN.