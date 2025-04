Após vitória sobre o Juventude, Botafogo alcança 18º jogo sem derrota pelo Brasileirão; veja

Na campanha do título em 2024, o Botafogo terminou com 79 pontos. Foram 23 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas, com 59 gols marcados e 29 sofridos.

Na edição atual, o Fogão se encontra com quatro somados. A próxima partida pela Série A acontece no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada. O jogo está marcados para às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.