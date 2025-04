Verstappen festeja prova sem erros e mira o quinto título mundial: 'Podemos estar no topo'

Max Verstappen voltou a sorrir depois de alcançar o topo do pódio no GP do Japão, na madrugada deste domingo, superando os favoritos carros da McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, vencedores das duas primeiras corridas. Após triunfar apenas pela terceira vez nas 17 últimas provas, o tetracampeão festejou o desempenho de sua Red Bull e se mostrou confiante em brigar pelo quinto título mundial.

"Ainda temos trabalho a fazer, mas isso mostra que se acertarmos tudo, podemos estar lá em cima", afirmou Verstappen. "Não poderíamos ter desejado um resultado melhor. Foi incrível e estou realmente orgulhoso do que fizemos neste fim de semana. Fizemos todas as escolhas certas durante a corrida", acrescentou.

O resultado deixou o holandês apenas um ponto atrás de Lando Norris no Mundial de Pilotos - 62 a 61 pontos - após a terceira das 24 etapas da temporada. Para ele, o desfecho positivo só foi possível graças à pole position conquistada no sábado, já que Suzuka é um dos circuitos que não favorece as ultrapassagens.