Bortoleto lamenta largada ruim e penúltimo posto no Japão: 'A parte boa foi terminar a corrida'

Enquanto luta para conquistar seu primeiro ponto, o novato aproveita as corridas para se adaptar cada vez mais ao carro e ganhar experiência. "Embora eu estivesse obviamente buscando mais do que o resultado final, saio de Suzuka satisfeito com o desenrolar do fim de semana. Aprendi muito, tem sido uma curva de aprendizado constante desde Melbourne, e estou me sentindo mais no controle a cada sessão", comentou.

"Estou levando toda a experiência e aprendizados comigo enquanto seguimos para o Bahrein para a segunda etapa desta tripla jornada", afirmou Gabriel Bortoleto, confiante em um desfecho mais favorável a ele na quarta etapa do campeonato, no próximo fim de semana, no circuito de Sakhir.