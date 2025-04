Ex-Liverpool ganha menos que salário mínimo na França após auge no Inglês

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool, durante a temporada de 2012 Imagem: Scott Heavey/Getty

No auge, o centroavante de 1,94 m embolsava 100 mil euros por semana atuando por Liverpool ou West Ham. Revelado pelo Newcastle, o gigante foi contratado pelos Reds na temporada 2010/11, ficou dois anos na equipe e chegou à seleção inglesa, tendo disputado a Euro de 2012. Depois, ele se juntou ao clube londrino, onde permaneceu até o início de 2019.

Carroll chegou ao Bordeaux no início desta temporada, marcou dez gols em 13 jogos e voltou a ser decisivo ontem. O centroavante anotou os dois da vitória por 2 a 1 sobre o St. Pryvé St. Hilaire, balançando as redes novamente após quase três meses. Antes de reforçar o time, ele estava no Amiens, da 2ª divisão.

A fase artilheira rendeu ao atacante um bônus maior do que o salário. Ele ganhou 2 mil euros (R$ 12,7 mil) por bater a marca de dez gols ou assistências. A partir de agora, ele receberá o mesmo valor a cada cinco participações em gols. Além disso, seu contrato prevê um aumento para 13 mil euros mensais (R$ 82,7 mil) na próxima temporada se ele ainda estiver no clube

O tradicional time francês disputa a 4ª divisão nacional após ter sido punido com dois rebaixamentos e decretado falência. Seis vezes campeão francês, o Bordeaux sofreu as sanções esportivas por irregularidades nas contas e perdeu o certificado de clube profissional. Atualmente, está em 3º no Grupo B.