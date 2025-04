'Mentiroso, filho da p...", diz ex-Fla sobre ida de Ronaldo ao Corinthians

"Esse Ronaldo mentiroso, filho da p***, ligou para mim: 'Presidente, o Corinthians me quer, mas não vou, sou Flamengo e quero ficar aqui'. Falei: 'Ué, então vamos assinar o contrato'. Dois dias depois, ele estava no Corinthians. Tão simples quanto isso... Falso, ele é Flamengo falso", contou Márcio Braga.

O ex-presidente rubro-negro disse que almoçou com o procurador de Ronaldo em duas oportunidades e entendeu que seria prudente esperar a recuperação física do craque para a assinatura de contrato, porque apressar as coisas aumentaria a ansiedade de jogar e poderia prejudicar o processo, adiando a oficialização de Ronaldo no Flamengo, o que parecia questão de tempo.

"Fiquei quatro meses treinando na Gávea e eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali. Não fizeram nada", disse Ronaldo ao Flow Sport Club. Segundo o Fenômeno, ele chegou a avançar no processo de recuperação física e treinar com bola, se aproximando da volta aos gramados, e ainda assim não surgiu nada oficial por parte do Flamengo.

A novela se desenhou entre 2008 e 2009, quando o atacante foi oficializado pelo Corinthians e recepcionado pela torcida com grande festa.

No Timão, Ronaldo ganhou o Paulistão e a Copa do Brasil de 2009. Em 2010, no centenário do clube, Ronaldo e o Corinthians caíram justamente para o Flamengo na Libertadores. A passagem de R9 pelo Parque São Jorge acabou em 2011, após nova eliminação precoce na competição sul-americana, contra o Tolima, da Colômbia, ainda na fase prévia.