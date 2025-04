Auxiliar celebra fim de jejum de Memphis pelo Corinthians e exalta holandês: "Diferenciado"

O Corinthians contou com um show de Memphis Depay para vencer o Vasco por 3 a 0, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação do atacante na Neo Química Arena encheu os olhos da comissão técnica do Timão.

O holandês marcou um gol, deu uma assistência e participou do terceiro tento, que foi contra. O auxiliar Emiliano Díaz enalteceu o camisa 10 e celebrou o fim do jejum de bolas na rede.

"Ano passado ele deu muita assistência também. Queremos que jogue no ataque e tenha liberdade. É diferenciado, diferente no um contra um, pode fazer as duas funções. Coronado voltou e faz essa função de 'enganche', como falamos. Pode trocar como Garro fazia também. Estamos felizes que ele voltou a fazer gol. Vinha com muita assistência, mas não estava tendo a sorte e hoje fez uma grande partida", analisou.