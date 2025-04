Arthur Elias lamenta derrota do Brasil e afirma: "Jogo bastante equilibrado"

No último sábado, a Seleção Brasileira feminina duelou com os Estados Unidos no SoFi Stadium, em Los Angeles, e perdeu por 2 a 0, em partida amistosa. O jogo marcou o reencontro das duas equipes após a final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Em entrevista coletiva depois do duelo, o técnico Arthur Elias lamentou a derrota, mas enxergou um confronto equilibrado.

"Tivemos um gol no começo, numa falha que não podemos cometer. Fomos bem no primeiro tempo, criamos chances de gol, duas oportunidades claras, com Amanda Guttieres e Gabi Portilho. A gente teve bastante volume de jogo, bons momentos no primeiro tempo. Foi um jogo bastante equilibrado. Jogamos mal depois do segundo gol, aí sim, depois do pênalti, foi uma atuação abaixo do esperado, a equipe perdeu a concentração", disse Arthur.