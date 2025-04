Memphis exibe tornozelo inchado e vira dúvida no Corinthians para a Copa Sul-Americana

O executivo de futebol do clube alvinegro, Fabinho Soldado, já havia expressado preocupação com a condição de Memphis Depay após o confronto com o Vasco. "Tivemos alguns lances do Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o do Memphis, que está com o tornozelo bem inchado e nos preocupa. Nossa colocação é que o critério seja usado da mesma forma", reclamou o dirigente, na zona mista, sobre a arbitragem. "Esperamos que possamos colocar todos no jogo na Colômbia."

O meia-atacante holandês e já havia reclamado da arbitragem após o jogo na Neo Química Arena, especialmente em relação à jogada em que se machucou, ainda no primeiro tempo, e aos gols anulados do Corinthians. "Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo, era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola", disse Memphis, referindo-se à decisão da CBF tomada depois que ele subiu na bola na final do Campeonato Paulista.

Após a derrota na estreia para o Huracán, da Argentina, o Corinthians busca a recuperação na Copa Sul-Americana diante do América de Cali, que venceu o Racing, do Uruguai, na primeira rodada.