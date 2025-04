Milwaukee Bucks bate o Miami Heat na prorrogação com 'triple-double' de Antetokounmpo

Em ótima fase, Giannis Antetokounmpo repetiu o "triple-double" de quinta-feira, no triunfo sobre o Philadelphia 76ers, e conduziu o Milwaukee Bucks à vitória sobre o Miami Heat por 121 a 115, na prorrogação, neste sábado, fora de casa, com 36 pontos, 15 rebotes e 10 assistências.

Saindo do banco, Kevin Porter Jr. Contribuiu com um "double-double" - 24 pontos e 12 rebotes -, além de oito assistências e uma bandeja a 11 segundos do fim da prorrogação que deixou os visitantes em vantagem por 119 a 115.

Do lado do Heat, que jogou sem Tyler Herro, Andrew Wiggins e Kevin Love, Bam Adebayo fez 31 pontos, pegou 12 rebotes e distribuiu cinco assistências. Alec Burks anotou mais 24 pontos e Davion Mitchell, 20. Com a segundo derrota seguida, o conjunto da Flórida vê ameaçado um lugar nos playoffs e no play-in, já que caiu para o décimo lugar na Conferência Leste e trava acirrada disputa com Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Orlando Magic pelas últimas vagas em disputa.