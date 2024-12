Botafogo divulga informações da venda de ingressos para o Mundial; saiba como comprar

Mais informações e ordem de abertura ?? pic.twitter.com/kqXCIBmQvn

O clube carioca também informou que a compra dos ingressos para os jogos do mata-mata serão condicionais. Caso o Botafogo não avance à esta fase do torneio, as entradas serão automaticamente canceladas, e os torcedores serão reembolsados.

O Botafogo garantiu o passe no Mundial após vencer a Libertadores. Além do Glorioso, também representarão o Brasil na competição o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. O time carioca está no Grupo B do torneio, previsto para ocorrer de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.