Balanço dos reforços: veja como foi o desempenho das contratações do Palmeiras em 2024

Quem mais se destacou foi o volante Aníbal Moreno. Ele chegou para ocupar uma posição, até então, carente no elenco, que era a de primeiro volante. Logo conquistou seu espaço como titular e não saiu mais do time. Foi titular na final do Paulista e fez um dos gols que deu o título à equipe palmeirense. Na reta final do ano, acabou oscilando um pouco.

O técnico Abel Ferreira, inclusive, saiu em defesa do atleta, alegando o número de jogos em comparação à sua última temporada. O camisa 5 do Verdão disputou, neste ano, 62 jogos, sendo 52 como titular, marcou quatro gols e deu duas assistências. Em 2023, ele havia disputado apenas 35 partidas.

Bruno Rodrigues

Se por um lado, Aníbal teve uma grande sequência de jogos, que não teve toda essa oportunidade foi o atacante Bruno Rodrigues. O atacante ex-Cruzeiro fez apenas duas partidas nesta temporada, sendo uma delas como titular. Depois disso, acabou sofrendo com uma sequências de lesões no joelho. A primeira foi no joelho direito, que o deixou fora de combate por cerca de quatro meses após uma artroscopia. Enquanto se preparava para voltar aos gramados, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e ficou fora de toda temporada.

Caio Paulista

Caio Paulista não foi unanimidade entre os torcedores e antes de ganhar sequência como titular na lateral-esquerda, teve altos e baixos. O camisa 16 viu a oportunidade de assumir a vaga entre os 11 iniciais depois da lesão do então titular, Piquerez, que sofreu lesão no joelho esquerdo, em junho. Caio venceu a concorrência de Vanderlan e terminou a temporada como titular no time de Abel Ferreira. Ao todo, ele disputou 39 jogos, 23 como titular, e deu três passes para gol.