NBA terá novo formato para o All-Star Game 2025

A National Basketball Association (NBA) e a National Basketball Players Association (NBPA) anunciaram, nesta terça-feira, um novo formato para o NBA All-Star Game de 2025, que ocorrerá em San Francisco. A partir de agora, o evento contará com um mini torneio com quatro equipes, sendo realizado três jogos. Anteriormente, havia apenas um duelo entre dois times. O evento acontece no domingo, dia 16 de fevereiro, no Chase Center, casa do Golden State Warriors, às 22h (de Brasília).

O novo formato contará com duelos nas semifinais e os vencedores avançam à decisão do Jogo das Estrelas da liga de basquete. A partida será vencida pela equipe que alcançar ou ultrapassar a marca de 40 pontos primeiro.

Agora, as equipes serão nomeadas em homenagem a um dos analistas de NBA da rede americana TNT. Antes, as equipes eram divididas entre jogadores das Conferências Leste e Oeste. Com isso, os times receberão os nomes de "Time Chuck" (homenagem ao comentarista Charles Barkley), "Time Shaq" (homenagem ao comentarista Shaquille O'Neal) e "Time Kenny" (homenagem ao comentarista Kenny Smith). Os 24 atletas escolhidos para o All-Star Game serão selecionados pelos gerentes gerais das equipes no NBA All-Star Draft, que ocorrerá no dia 6 de fevereiro.