Minas é superado pelo Vero Vôlei Milão na estreia do Mundial de Clubes feminino

O primeiro set foi vencido pelo Vero Vôlei Milão, que dominou o Minas, foi mais eficiente nos saques e garantiu a primeira etapa pelo placar de 25 a 17.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com frequentes trocas de pontos e destaque para a central Thaisa que, além dos bloqueios, foi eficiente nos ataques do Minas. No entanto, o Vero Vôlei Milão assumiu a vantagem no fim e saiu novamente vencedora, desta vez por 22 a 25.

Na terceira etapa, o Minas começou bem ao alcançar vantagem de três pontos, mas o Vero Vôlei Milão novamente se recuperou e, com um fim de set acirrado, venceu novamente, desta vez por 27 a 25.