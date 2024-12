Corinthians renova contrato de Luiz Fernando, jovem que está no radar de Ramón Díaz

O atleta fez parte de atividades do time de cima no dia a dia do CT Joaquim Grava nas últimas semanas da temporada. Veloz e habilidoso, o garoto tem chamado a atenção da comissão técnica.

Luiz nasceu em Taboão da Serra-SP no ano de 2007. O jovem deu seus primeiros passos no futebol no Cats (Clube Atlético Taboão da Serra) e no Red Bull Brasil (atual Red Bull Bragantino II).

O garoto chegou ao Corinthians em 2018, com apenas 12 anos, após ser aprovado em avaliações. O ponta se destacou na temporada de 2023 pelo sub-17 e, em 2024, passou a servir também ao time sub-20.