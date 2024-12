Casares explica possível parceria com empresário grego para a base: "Uma coisa nova"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, detalhou a negociação com o empresário Evangelos Marinakis para a captação de recursos para as categorias de base do clube. O grego é apontado como um dos interessados na aquisição da SAF o Vasco da Gama, mas, aparentemente, também vê com bons olhos uma participação no processo de formação de jogadores do Tricolor.

"O Marinakis esteve no Brasil, estive com ele, estive lá em Londres três dias e meio, embora algumas pessoas tenham falado que eu estava de férias, eu estava trabalhando, fizemos seis reuniões, não só com ele, mas com outros players importantes. E nós conversamos. Claro que quando vemos uma notícia precipitada, "venda da base", jamais. Isso é um patrimônio do São Paulo. O que nós estamos visualizando é um acordo operacional que tem o 'have and share', que é: o investidor coloca [dinheiro], mas também participa", disse Julio Casares.

Evangelos Marinakis é proprietário do Olympiacos, da Grécia, Nottingham Forest, da Inglaterra, e Rio Ave, de Portugal. A ideia do presidente tricolor, Julio Casares, é de estabelecer uma parceria com o empresário grego visando intercâmbio de jogadores e profissionais, além, é claro, da captação de recursos para reforçar as categorias de base do São Paulo.