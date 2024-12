Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do mundo de 2026; confira

A Fifa realizou, nesta sexta-feira, na Suíça, o sorteio dos grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México. Os jogos vão acontecer entre março e novembro de 2025. A repescagem acontece apenas em março de 2026.

As 54 seleções europeias foram divididas em 12 grupos de quatro ou cinco equipes. Por conta do aumento do número de participantes na Copa do Mundo, a Uefa terá 16 times classificados para a competição.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal e Suíça são os cabeças-de-chave. As quartas de final da Liga das Nações, que serão disputadas em março de 2025, vão definir os grupos de oito dessas seleções.