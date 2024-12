Pokey Chatman é a nova treinadora da Seleção Brasileira feminina de basquete

Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete anunciou Pokey Chatman como nova treinadora da seleção feminina. A americana de 55 anos chega para o projeto de renovação do Brasil, que tem como objetivo principal a vaga na Olimpíada de Los Angeles 2028. Léo Figueiró e Bruna Rodrigues são os assistentes da comandante.

"Estou honrada por ter sido escolhida para liderar a Seleção Brasileira durante este próximo ciclo olímpico. Começaremos a trabalhar imediatamente em nosso processo de retorno ao cenário mundial do basquete feminino", disse Pokey.

"Esse é o nosso objetivo final e entendemos o nível de comprometimento com o processo que será necessário. Com nosso pool de talentos disponível, juntamente com a experiente e altamente qualificada comissão técnica reunida, acredito sim que podemos realizar esse sonho", comentou sobre a briga pela vaga em Los Angeles 2028.