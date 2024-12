Com gol de Raphinha, Barcelona vence Borussia Dortmund e alcança a vice-liderança da Champions

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona visitou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, na Alemanha, e venceu por 3 a 2. Os gols dos visitantes foram marcados por Raphinha e Ferran Torres (2), enquanto Serhou Guirassy (2) descontou.

Com o resultado, a equipe comandada por Hansi Flick, que antes do início dos jogos desta quarta, se encontrava na terceira colocação, assumiu a vice-liderança. O time chegou aos 15 pontos, três a menos em relação ao líder Liverpool, que está 100% no torneio. Do outro lado, o Borussia caiu para nono, com os mesmos 12 somados.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Leganés, pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Já o Borussia Dortmund encara o Hoffenheim, desta vez pelo Campeonato Alemão. A partida acontece às 13h30, no Signal Iduna Park.