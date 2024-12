Rodrygo fala sobre volta após lesão e deseja sorte ao Botafogo na disputa da Copa Intercontinental

"Ainda não deu para pensar, estamos tendo tantos jogos ultimamente, não está dando para pensar muito à frente, agora é pensar no Rayo Vallecano. Quero desejar sorte para o Botafogo na competição (Copa Intercontinental) e, se encontrarmos eles na final, que seja um grande jogo", finalizou Rodrygo.

O Glorioso entra nas quartas de final da Copa Intercontinental, onde enfrentará o Pachuca, do México, no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem passar terá pela frente o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de dezembro. O Real Madrid, por sua vez, já está na grande final. Desta forma, o Botafogo pode enfrentar o time espanhol no dia 18 de dezembro.

O Real Madrid volta as gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.