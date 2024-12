West Ham vence e afunda Wolverhampton na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebeu o Wolverhampton no Estádio Olímpico de Londres, venceu por 2 a 1 e complicou a missão do time adversário, que busca sair do Z4 da competição. Soucek e Bowen marcaram para a equipe da casa, enquanto Doherty descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o West Ham chegou aos 18 pontos, na 14ª colocação, e dificultou a missão do próprio Wolverhampton, que busca sair da zona de rebaixamento. No momento, o clube se encontra com apenas nove somados, na 19ª posição.

O West Ham volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Bournemouth, no Vitality Stadium. No sábado, às 12h, o Wolverhampton recebe o Ipswich Town, no Molineux Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 16ª rodada.