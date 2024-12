Palmeiras: 'Não fomos bons o suficiente nos momentos mais decisivos', admite Veiga

Apesar de improvável, o Palmeiras chegou à última rodada ainda com chance do tricampeonato consecutivo. A derrota diante do Fluminense e a vitória do Botafogo sobre o São Paulo, porém, resultaram no vice-campeonato alvuverde. A equipe do técnico Abel Ferreira terminou com 73 pontos, seis atrás do campeão Botafogo.

Essa é a primeira temporada desde a chegada do treinador português, em 2020, em que o Palmeiras termina o ano sem conquistar um título nacional ou continental. O time foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, além da segunda colocação no Brasileirão.