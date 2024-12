Oito tenistas iniciam disputa por vaga no quali do Rio Open 2025 nesta terça-feira

Nesta terça-feira, começa a disputa da primeira edição da Procopio Cup, valendo uma vaga no quali do Rio Open 2025. O torneio será realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Os oito atletas, entre os melhores do Brasil, foram divididos em dois grupos de quatro e, para manter a tradição, o clube sede homenageia dois associados nomeando as chaves. Neste ano, são Fuad Mattar, pai do ex-tenista Nico Mattar, e Fernando Gentil, ex-tenista profissional que representou o Brasil na Copa Davis de 1976.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, com os vencedores seguindo para a grande decisão. De terça até sexta, serão quatro jogos por dia, sempre a partir das 18h (de Brasília). Já no fim de semana, as partidas semifinais e final serão às 12h.