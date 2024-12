Marta evita traçar Copa como meta e fala sobre chance de jogar no Corinthians: "Tudo é possível

Marta fez história e completou um pódio de alto nível nesta segunda-feira, no prêmio Bola de Prata, organizado pela ESPN. A Rainha se juntou a Pelé e Neymar e, na 55ª edição do evento, recebeu o troféu hors concours, feito este que, até os dias atuais, apenas os ex-jogadores do Santos haviam conseguido.

Depois de ser homenageada no palco, ela deu entrevista e falou sobre a evolução do futebol feminino no Brasil. Ícone mundial da categoria, ela admite que a modalidade tem crescido, mas aponta necessidade de mais melhorias.

"É nítido o quanto evoluiu o futebol feminino no Brasil em todos os sentidos. Acredito que estamos no melhor momento para aproveitar a oportunidade e fazer o futebol feminino crescer a cada dia. Seja com os clubes investindo mais ou com os meios de imprensa divulgando mais. Tivemos grandes públicos nos estádios neste ano, quero muito ver isso em outros clubes também. As meninas estão fazendo a parte delas, se dedicando", disse Marta.