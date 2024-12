Sub-15 do Palmeiras bate o Vitória e se consagra campeão da Aldeia Cup de 2024

Neste domingo, o time sub-15 Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 pela decisão da Aldeia Cup de 2024 e se consagrou campeão do torneio. O gol da partida realizada no CT do Retrô, em Camaragibe-PE, foi mercado por Isaac Nicolas.

Nesta edição da Aldeia Cup, o Verdão disputou sete partidas, venceu cinco, empatou duas e não perdeu nenhuma. No total, foram três gols sofridos e 22 marcados, com Isaac Nicolas sendo o artilheiro da equipe. A Cria da Academia balançou as redes em seis oportunidades.

O Palmeiras conquistou o título da Aldeia Cup na categoria Sub-15 pelo segundo ano seguido. Em 2023, a equipe levou a taça ao vencer o Retrô na final. Além disso, o Verdão também foi campeão do torneio na categoria Sub-14 em 2022.