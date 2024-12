Embalado, Corinthians defende invencibilidade de seis anos contra o Grêmio; veja retrospecto

Embalado com oito vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians defende uma invencibilidade de seis anos contra o Grêmio, adversário deste domingo. As equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão, em Porto Alegre.

A última derrota do Corinthians para o Grêmio ocorreu em dezembro de 2018, pela liga nacional. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho venceu o Timão por 1 a 0 em seus domínios, com gol de Jael.

De lá para cá, os times duelaram 11 vezes, com dois triunfos do clube paulista e nove empates. A igualdade vem sendo o padrão desses duelos, tanto que as equipes empataram no tempo normal nos três jogos que já fizeram neste ano. Além do primeiro turno do Brasileiro, o Corinthians passou pelo Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis.