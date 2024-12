CBF inclui Estêvão, do Palmeiras, e Garro, do Corinthians, no time ideal do Brasileirão

Melhor jogador



Luiz Henrique, um dos grandes protagonistas da campanha vitoriosa do Botafogo, foi eleito o craque do Brasileirão. Com 36 jogos, sete gols e três assistências, o desempenho de Luiz Henrique na Série A também se estendeu à Libertadores, o que lhe garantiu convocações para a Seleção Brasileira.

Treinador do ano



Artur Jorge, em sua primeira temporada no Botafogo, foi eleito o treinador do ano. Sob sua liderança, o time carioca conquistou o título do Brasileirão com 79 pontos, 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas. O Botafogo teve a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 29 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 59 gols marcados.

Artilheiros



Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto (Corinthians) foram os artilheiros da competição, ambos com 15 gols. O prêmio passou a ser uma homenagem a Roberto Dinamite, maior goleador da história dos Brasileirões. A entrega do troféu está prevista para a terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.