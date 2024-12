Palmeiras vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Fluminense no Allianz Parque

O Palmeiras deve ter casa cheia para o jogo de despedida do Campeonato Brasileiro, que pode render título ao Verdão a depender de uma combinação de resultados. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, já foram vendidos 30.500 ingressos para o duelo contra o Fluminense, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Para este duelo, Gol Norte terá visibilidade parcial, devido às estruturas do palco montado logo à frente do setor. Os ingressos para este local está sendo comercializado pela metade do preço. O Superior Norte, por sua vez, está fechado. Com isso, o Allianz terá capacidade reduzida.

