Bahia sofre a virada do Nacional e perde a invencibilidade na Copa Libertadores

Apesar de ter mais posse, deixava o time suscetível aos contra-ataques, e foi quando levou o maior susto, quando Nico López recebeu na área e Marcos Felipe evitou o gol com grande defesa. Após o lance, o Bahia subiu o tom, seguiu ofensivo, mas na melhor finalização, na cabeçada de Willian José, o goleiro uruguaio espalmou.

Na volta do intervalo, o Bahia conseguiu a efetividade que faltou no primeiro tempo. Com um minuto, em bela triangulação, Willian José serviu Jean Lucas, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Porém a alegria baiana durou pouco. Aos 11, em uma desatenção, Morales, livre de marcação, deixou tudo igual.

O time brasileiro sentiu o golpe e, apesar de manter a posse de bola no ataque, sofreu um contra-ataque de almanaque, que acabou com o um golaço de Nico López, aos 23. Após a virada, o tempo virou o principal adversário do Bahia. O time seguiu no ataque e com posse de bola, mas sofreu novamente com contra-ataque uruguaio. Milán, aos 40, marcou o terceiro e acabou com a invencibilidade do Bahia na Libertadores.

Pela Libertadores, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional-COL, na Colômbia. Antes, o time tem compromisso pelo Brasileiro, no sábado, diante do Flamengo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 3 NACIONAL-URU