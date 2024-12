Manchester City empata com o Crystal Palace e volta a decepcionar no Inglês

FULL-TIME | The points are shared in London ?

Logo aos três minutos de bola rolando, o Crystal Palace abriu o placar. Daniel Muñoz recebeu belo passe de Will Hughes, invadiu a área e bateu no cantinho para deixar os mandantes na vantagem. O empate do Manchester City saiu aos 29 minutos. Matheus Nunes recebeu na ponta esquerda e cruzou para Erling Haaland, que ganhou de cabeça e mandou para o fundo do gol.

Já no segundo tempo, em cobrança de escanteio de Will Hughes, Maxence Lacroix apareceu na segunda trave e recolocou o Crystal Palace na frente do placar, aos dez minutos.