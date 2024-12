Bahia x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Bahia pode voltar a disputar a Copa Libertadores 36 anos depois de sua última participação, em 1989. Para isso basta vencer o Atlético-GO neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Premiere, canal por assinatura.

Fechando a zona de classificação com 50 pontos, o Bahia se garante com triunfo. Tropeçando, vai precisar que o Cruzeiro, que tem um ponto a menos, não vença o Juventude no Rio Grande do Sul. O time baiano tenta se recuperar da derrota de 3 a 0 para o Corinthians em São Paulo.