São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão

O São Paulo, que recebeu folga na última quinta-feira, se reapresentou e trabalhou sob forte sol na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o confronto deste domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Zubeldía dividiu o elenco em dois, com uma parte formada pelos atletas titulares na derrota contra o Juventude, na última quarta-feira. Esses jogadores realizaram exercícios de mobilidade, força preventiva e trabalhos regenerativos na parte interna do CT.