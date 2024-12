São Paulo frustra torcida em despedida, mas termina ano com bom aproveitamento no Morumbis

O São Paulo se despediu do Morumbis em 2024 na última quarta-feira. O até logo, porém, teve gosto amargo. O time perdeu do Juventude por 2 a 1 e frustrou a torcida que compareceu ao último jogo do Tricolor como mandante nesta temporada.

Apesar do frustrante revés, o São Paulo finaliza o ano com um bom aproveitamento em casa. Ao todo, a equipe jogou como mandante 34 vezes em 2024, obtendo 20 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas.

De todas essas partidas, vale lembrar que duas delas foram realizadas fora do Morumbis. O time, todavia, venceu em ambas as oportunidades. O Tricolor bateu o Corinthians em Brasília e o Vasco em Campinas.