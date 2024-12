Diretor de futebol do Porto elogia Palmeiras de Abel Ferreira, rival no Mundial

? pic.twitter.com/DuqGyvbTCJ

O Mundial de Clubes será disputado no novo formato com 32 equipes pela primeira vez em 2025, nos EUA, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A estreia do Palmeiras na competição é justamente contra o Porto, em um duelo inédito na história dos clubes.

Além das duas equipes, Inter Miami, equipe do argentino Lionel Messi, e Al-Ahly, do Egito, completam o grupo A do Mundial de Clubes.

"Vai ser algo que os clubes não estão habituados, as seleções sim. Estamos ansiosos por participar. É um orgulho estar entre as melhores 32 equipes do mundo e queremos ir o mais longe possível. Vai ser no final da temporada, mas não viremos aqui passar férias", finalizou Jorge Costa.

O Porto volta a campo neste sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Famalicão, pela 13ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Famalicão. A equipe do treinador Vítor Bruno é vice-líder na competição, com 30 pontos.