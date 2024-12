Corinthians aposta em manutenção de elenco para brigar por títulos em 2025

O Corinthians acredita que a chance de brigar por títulos em 2025 passa pela manutenção do elenco que conseguiu uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

A cúpula corintiana trabalha com a chegada de reforços pontuais, mas entende que o principal trunfo do Timão seria seguir com a base que acumula oito vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.

O principal cotado a deixar o clube na janela de transferências de janeiro é o atacante Yuri Alberto. O estafe do atleta vê com bons olhos uma transferência, e o camisa 9 tem o sonho de atuar no futebol inglês. O Timão quer seguir com o jogador e nega ter recebido qualquer proposta por Yuri nas últimas semanas.