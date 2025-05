Inter resiste, vira sobre Barcelona na prorrogação e se garante na final da Liga dos Campeões

Na final da Liga dos Campeões, a Inter enfrentará o vencedor de Arsenal e Paris Saint-Germain. O time francês venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Londres e decide em casa. A grande decisão será disputada no dia 31 de maio, um sábado, na Allianz Arena, em Munique.

Apesar da eliminação, o Barcelona se despede de cabeça erguida. O time catalão foi protagonista em mais uma semifinal eletrizante, e viu o brasileiro Raphinha igualar uma marca expressiva: com 13 gols e 8 assistências, ele chegou a 21 participações diretas em gols nesta edição da Liga dos Campeões - igualando o recorde de Cristiano Ronaldo na temporada 2013/14, quando o português somou 17 gols e 4 assistências.

A expectativa era alta após o primeiro duelo no Estádio Olímpico Lluís Companys, onde Barcelona e Inter de Milão protagonizaram um jogo eletrizante que terminou em 3 a 3. A Inter chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu os donos da casa reagirem com força. Com o equilíbrio da ida, o confronto de volta no Estádio Giuseppe Meazza prometia - e começou com novidade importante no time italiano: Lautaro Martínez, ausente por lesão na primeira partida, foi escalado como titular. Já o Barcelona lidava com os desfalques de Balde e Koundé, enquanto Lewandowski, recuperado de problema físico, ficou no banco.

Em campo, a Inter foi empurrada por uma torcida vibrante e abriu o placar aos 20 minutos. Dimarco desarmou Dani Olmo no meio, acionou Dumfries com liberdade pela direita, e o ala cruzou rasteiro para Lautaro. O argentino dominou e finalizou com precisão para fazer 1 a 0.

O time nerazzurro era amplamente superior e o segundo gol parecia questão de tempo. Aos 45, Lautaro invadiu a área e foi derrubado por Cubarsí, pênalti. Çalhanoglu cobrou com frieza e ampliou: 2 a 0.

A Inter foi para o intervalo com uma vantagem confortável, mas voltou a mostrar fragilidade diante da reação catalã - repetindo o roteiro da ida. No segundo tempo, o Barcelona entrou com outra postura e descontou logo aos oito. Gerard Martín cruzou da esquerda, e Eric apareceu livre na área para bater de primeira e fazer 2 a 1.