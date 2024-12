Com gastos acima do esperado nesta temporada, Corinthians prevê déficit de R$ 237,8 milhões

O clube contou com gastos que não estavam previstos inicialmente, como R$ 37 milhões de outras despesas com jogos, R$ 40 milhões em despesas financeiras, R$ 32 milhões com Profut e R$ 140 milhões com mudança de regra contábil em relação à formação de atletas.

A dívida atual do Corinthians, segundo o documento, é de R$ 2,392 bilhões, sendo R$ 1,735 milhão de débito bruto do clube e R$ 657 milhões de passivo quanto à Neo Química Arena. O Timão havia terminado 2023 com uma dívida de R$ 1,970 bilhão.