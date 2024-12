Palmeiras se reapresenta após virada sobre o Cruzeiro e inicia preparação para rodada final do Brasileiro

A quinta-feira foi de trabalho na Academia de Futebol ? ? https://t.co/7Vp4Gj9Qfd#AvantiPalestra pic.twitter.com/IbbIWqLH2z

O Palmeiras ficou com 73 pontos, na vice-liderança, três atrás do Botafogo. Dessa forma, o Verdão vai para a última rodada com chance de ficar com a taça, embora o cenário seja favorável ao time carioca. Para conquistar o tri, o Alviverde precisa vencer o Fluminense, e torcer pela derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo.

Para o duelo contra o Fluminense, o Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Vitor Reis, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, irá cumprir suspensão. Por outro lado, Abel Ferreira conta com os retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam no domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.