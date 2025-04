Liverpool vence no fim, abre vantagem e se aproxima do título do Campeonato Inglês

A resposta do Liverpool foi imediata. Três minutos depois do empate, Van Dijk, que havia se envolvido na falha anterior, se redimiu com categoria: subiu alto em cobrança de escanteio e cabeceou firme para garantir a vitória. O capitão comemorou com intensidade, ciente do peso do gol para a campanha do time.

Com o resultado, o Liverpool alcança os 76 pontos e se aproxima do 20º título nacional de sua história, o que igualaria o recorde do Manchester United. Desde a conquista de 2019/20, os torcedores aguardam por mais uma taça do torneio nacional - e, agora, o cenário é amplamente favorável.

Em outros jogos do dia, o Chelsea empatou com o Ipswich em 2 a 2, em Stamford Bridge, perdendo a chance de entrar no G-4. Já o Wolverhampton venceu o Tottenham por 4 a 2 no Estádio Olímpico, com gols de Matheus Nunes e Richarlison, em duelo movimentado entre equipes que ainda sonham com vagas nas competições europeias.

No Stamford Bridge, o Chelsea tropeçou diante do lanterna Ipswich e empatou por 2 a 2, perdendo a chance de ultrapassar o Manchester City e entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe londrina saiu atrás no placar, chegou a ver o rival abrir 2 a 0, mas buscou a igualdade na etapa final, evitando uma derrota em casa.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 54 pontos, enquanto o Ipswich foi a 21, ainda em situação delicada na briga contra o rebaixamento. Já no Estádio Olímpico de Londres, o Wolverhampton venceu o Tottenham por 4 a 2 em duelo com gols brasileiros: Richarlison marcou pelos visitantes, e Matheus Nunes deixou o dele pelos mandantes. O Wolverhampton agora soma 35 pontos, dois a menos que o Tottenham, que permanece com 37.