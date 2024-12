Com Corinthians classificado, Libertadores de 2025 chega a 36 equipes confirmadas

Com o título do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na própria Libertadores, a zona de classificação para a competição continental saiu de G-6 para G-8 no Campeonato Brasileiro, permitindo assim que o Timão garantisse seu lugar no torneio. Na última rodada do Brasileirão, Bahia, Cruzeiro e Vasco disputarão a última vaga.

A Argentina, país com direito a até sete vagas, já possui três representantes: Vélez Sarsfield, Estudiantes e Racing. O primeiro clube classificado para a edição de 2025 da Libertadores foi o San Antonio Bulo Bulo, que venceu o torneio de apertura do Campeonato Boliviano em maio.

A pré-Libertadores acontecerá entre fevereiro e março de 2025, enquanto a fase de grupos começará em abril e irá até o fim de maio. As oitavas de final serão iniciadas em agosto.

Veja todos os times classificados para a Libertadores 2025:

- Argentina (restam quatro vagas)