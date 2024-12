Zubeldía fala sobre chance de Luciano deixar o São Paulo: "Sabe o que penso dele"

Luis Zubeldía comentou sobre a entrevista de Luciano, que ao fim do jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, não garantiu sua permanência no São Paulo em 2025. Especulado no Cruzeiro, o atacante tem chances de ser negociado na próxima janela de transferências, e o treinador tricolor não fugiu do tema.

"A direção sabe o que penso do Luciano, o Luciano sabe o que penso dele. A permanência de Luciano não é o que vai determinar se outro jogador será contratado. O elenco precisa de cinco reforços para complementar o que já temos, não porque alguém vai sair", disse Zubeldía.

A partir do próximo ano, o São Paulo terá que seguir uma cartilha de gestão imposta pela Galapagos Capital, gestora do FIDC lançado pelo clube e que repassará ao cofres tricolores R$ 240 milhões. Por isso, a diretoria tricolor terá de ser mais austera em termos de contratações e investimentos em geral. Isso afetará também o nível dos reforços para 2025 e os salários que poderão ser pagos a esses atletas. A saída de Luciano, por exemplo, aliviaria consideravelmente a folha salarial são-paulina.