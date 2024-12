Primeira rodada do ITF Beach Tennis Finals tem show brasileiro na Arena BRB

"É uma honra participar dessa primeira edição do Finals e abrir a competição com uma vitória. Cada jogo é uma guerra, não tem jogo fácil aqui, são as melhores duplas do mundo reunida", disse Gigio. "Foi um jogo muito duro, a nossa dupla é garra, é força. Agora é pensar no jogo amanhã", completou Mola.

Pelo Grupo Saarlouis, Leonardo Branco e Allan Oliveira travaram uma batalha contra o jovem Felipe Loch e o experiente espanhol Antomi Ramos, vencida somente no tiebreak do terceiro set, com parciais de 6/3 4/6 7/6. "Estamos bem felizes com essa vitória. O terceiro set mostrou bem o que significa esse torneio, luta até o final", destacou Oliveira.

No outro jogo do grupo, André Baran e o italiano Michele Cappelletti foram surpreendidos pelo italiano Luca Andreolini e o russo Nikita Burmakin, por 6/3 6/7 6/4. Já Vitória Marchezini e Sophia Chow precisaram de 2h21 de partida para marcarem a primeira vitória no Finals, pelo Grupo Gran Canaria, ao superarem Graziele Silva e Marcela Vita, em dois sets a 1, parciais de 6/3 6/7 7/5.