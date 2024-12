Palmeiras vira sobre o Cruzeiro com gol de Estêvão e adia título do Botafogo no Brasileirão

O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em duelo que não teve a presença de público. A Raposa abriu o placar com Matheus Pereira, Mauricio empatou para o Alviverde, e Estêvão, de falta, fez o segundo tento palmeirense.

Com o resultado, o Palmeiras chega a com 73 pontos, ainda na vice-liderança, ficando três pontos atrás do Botafogo, que venceu o Internacional e alcançou 76. Assim, a definição será na última rodada. O Cruzeiro permanece com 49 pontos, em nono lugar, a um ponto do Corinthians, que fecha o G8.

As equipes agora voltam a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), para a rodada de encerramento do Brasileirão. O Palmeiras recebe o Fluminense, no Allianz Parque, enquanto o Cruzeiro duela com o Juventude, no Alfredo Jaconi.